Шмигаль розповів про рівень готовності України до опалювального сезону

Стан підготовки України до опалювального сезону становить 60%.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Новое время.

"Стан підготовки до опалювального сезону зараз 60%" , — зазначив він.

За його словами, з травня в Україні працює урядовий штаб з підготовки до зими.

Глава уряду зауважив, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання — повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей.

"Накопичуємо енергоресурси. У сховищах 11,7 млрд кубометрів газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон" , — розповів Шмигаль.

За його словами, від початку року в Україні відремонтували 14,5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Прем'єр-міністр зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

Зазначалося, що для відновлення, ремонту та захисту об'єктів енергетики Держагентство з відновлення вже скерувало 10 млрд грн. Також Україна отримала допомогу США у розмірі $897 млн, а ще близько 166 млн євро на рішення цих питань скерував Європейський фонд енергетичної підтримки України.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цієї зими Україна використовуватиме всі атомні енергоблоки, які не розташовані на окупованій території.

Водночас голова Укренерго Володимир Кудрицький наголосив, що цієї зими знадобляться всі енергоблоки, які є в системі. Навіть ті старі електростанції, які не використовувалися в минулі періоди, будуть потрібні у роботі цієї зими.