FT: Путін не шукає вихід із війни проти України

Новий закон про мобілізацію в Росії – це частина ширших зусиль, спрямованих на максимізацію вогневої могутності російської армії та придушення підтримки, яку Київ отримує від Заходу. Про це пише у статті для Financial Times директор російського Центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ці поправки написані під велику війну та загальну мобілізацію. І запах цієї великої війни вже відчувається» , - заявив минулого тижня голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов, коли російський парламент ухвалював новий закон.

«Ініціатива, яка дозволяє Кремлю відправити на війну ще сотні тисяч людей, проливає світло на сумну правду: замість того, щоб шукати вихід зі своєї катастрофічної війни проти України, Володимир Путін готується до ще більшої війни» , - пише Габуєв.

Він пише, що багато хто в Україні та на Заході хоче вірити, що російський президент у безвиході. Українська армія поступово відвойовує окуповані росіянами землі і показала, що здатна завдавати ударів углиб ворожої території навіть по Кремлю. Санкційний тиск на Росію зростає.

Захід залишається єдиним у підтримці Києва, а потоки сучасної зброї та грошей підтримують українські військові зусилля. Зрештою, заколот, організований ватажком найманців «Вагнера» Євгеном Пригожиним, і видимі конфлікти серед найвищого російського військового командування додають надії на те, що військова машина Кремля зламається.

Для Кремля, який вважає, що може дозволити собі тривалу війну, все виглядає зовсім інакше. Прогнози кажуть, що російська економіка цього року продемонструє помірне зростання, переважно завдяки цілодобово працюючим військовим заводам. Критично важливі компоненти, такі як мікрочіпи, необхідні для оборонної промисловості, надходять із Китаю та інших джерел.

Незважаючи на санкції, військовий бюджет Кремля все ще наповнений грошима завдяки несподіваним прибуткам від продажу енергоносіїв минулого року, а також адаптивності російських експортерів, які знайшли нових клієнтів і розраховують переважно в юанях. Якщо бюджетний тиск загостриться, російський центральний банк може піти на подальшу девальвацію рубля, що полегшить виплати солдатам, працівникам оборонної промисловості та спецслужбам, які репресують російську еліту та суспільство, дозволяючи Путіну дотримуватися свого згубного курсу.

«Щодо самої війни, то Кремль, як і раніше, здається, не стурбований українським контрнаступом. Навіть якщо Київ досягне великих успіхів, Кремль може відмахнутися від них як від тимчасових. Путін робить ставку на те, що російська людська сила, яку потенційно можна мобілізувати, в 3-4 рази більша за українську, і єдине невідкладне завдання - мати можливість задіяти цей ресурс, коли заманеться, мобілізувати набагато більше чоловіків, озброїти їх, навчити і відправити воювати » , - пише Габуєв.

Він зазначає, що саме на це спрямовано новий закон, який має допомогти Кремлю уникнути чергової офіційної мобілізації. Тепер уряд може спокійно надсилати повістки такій кількості чоловіків, як вважатиме за потрібне. Верхня вікова межа для проходження обов'язкової служби буде збільшена з 27 до 30 років і в майбутньому може бути знову підвищена.

Як тільки електронний порядок денний буде відправлений, кордони Росії будуть негайно закриті для її одержувача, щоб запобігти масовій втечі, як це було під час мобілізації минулої осені. Також було посилено покарання за відмову від служби. Ці кроки у поєднанні з масовими державними інвестиціями у розширення виробництва озброєнь мають допомогти Путіну створити велику та краще забезпечену армію.

Паралельно Москва намагається задушити українську економіку. Знаючи, що український бюджет знаходиться на життєзабезпеченні, яке надає його західні союзники, Кремль хоче позбавити Київ усіх джерел доходів.

«Тому Москва не лише вийшла із зернової угоди, яка уможливила експорт української сільськогосподарської продукції через Чорне море, а й розпочала масовані авіаудари українськими портами, щоб знищити будь-яку можливість відновлення домовленостей. Та ж логіка лежить в основі авіаударів Росії з цивільної інфраструктури: вони спрямовані на те, щоб зробити українські міста непридатними для життя та завадити зусиллям щодо відновлення» , – пояснює російський експерт.

Кремль сподівається, що якнайшвидше відновлення російської армії та поступове знищення української економіки та Збройних сил призведе до зростання розчарування Заходу та зменшення матеріальної підтримки, яку отримує Київ. Щоб прискорити цей процес і зламати волю Заходу, Москва використовує загрози ескалації, включаючи розширення конфлікту на територію НАТО через Білорусь за допомогою найманців Вагнера.

Путін зробив багато фатальних помилок. Але поки він при владі, Москва спрямовуватиме все ще величезні ресурси на реалізацію своєї одержимості знищенням та підкоренням України. Коли західні лідери думають про політику підтримки України на третьому році цієї потворної війни, будь-яка довгострокова стратегія має враховувати цю реальність.