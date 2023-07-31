РФ на захоплених територіях примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловіків – ГУР

Росія від початку 2022 року примусово мобілізувала на тимчасово окупованій території України від 55 тисяч до 60 тисяч чоловіків. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, повідомляє Укрінформ.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей - просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли: мовляв, будете на другій, на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову" , – сказав Черняк.

За його словами, РФ зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих територій.