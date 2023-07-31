Командувач Нацгвардії про контрнаступ: Знайдемо лазівку і буде прорив

Сили оборони України продовжують тиснути на ворога та по метру відвойовувати захоплені російськими окупантами землі.﻿﻿ Про це заявив командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко, повідомляє Українська правда.

Стосовно контрнаступу відомо, наскільки важко дається кожен кілометр. Видання поцікавилось, коли наступ може показати певні результати.

Півненко зауважив: звісно, такого, що СОУ дійшли за один кидок до Криму, не буде. Але наступальні дії тривають і противника чекають ще "сюрпризи".

"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр – це вже результат. Ми ідемо, ідемо.