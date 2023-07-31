Командувач Нацгвардії про контрнаступ: Знайдемо лазівку і буде прорив
Сили оборони України продовжують тиснути на ворога та по метру відвойовувати захоплені російськими окупантами землі. Про це заявив командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко, повідомляє Українська правда.
Стосовно контрнаступу відомо, наскільки важко дається кожен кілометр. Видання поцікавилось, коли наступ може показати певні результати.
Півненко зауважив: звісно, такого, що СОУ дійшли за один кидок до Криму, не буде. Але наступальні дії тривають і противника чекають ще "сюрпризи".
"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр – це вже результат. Ми ідемо, ідемо.
Побачите, прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час", – сказав командувач Нацгвардії.