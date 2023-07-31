Мінекономіки пообіцяло повернути усі цивільні закупівлі в Prozorro

Міністерство економіки анонсувало зміни політики щодо закупівель, зокрема й оборонних замовлень. Усі закупівлі, які не стосуються озброєння та військової техніки, знову проводитимуться у системі Prozorro. Це створить додаткові можливості для українського бізнесу, повідомляє ЛігаБізнес.

Важливо, щоб закупівлі у сфері безпеки та оборони могли закривати вітчизняні компанії, оскільки це чи не єдиний ринок, на якому вони зараз можуть працювати. Закупівлі, які не стосуються сфери оборони, знову проводитимуться у системі Prozorro. Це будуть або відкриті торги в системі або запити пропозицій в електронному каталозі Prozorro Market.

Зараз Мінекономіки працює над запровадженням відкритої рамкової угоди, яка передбачає всі етапі відбору в системі Prozorro.

Для Міноборони передбачений ще один додатковий спосіб – закупівлі за спрощеною процедурою. Це робиться, аби уникнути "тендерного тролінгу" – коли учасник аукціону завалює Антимонопольний комітет скаргами.

Ще одна зміна полягає в тому, що умови постачання для українських та іноземних виробників тепер однакові. Українські виробники, які займаються постачанням озброєння та військової техніки для потреб оборони, укладатимуть договори за результатами переговорів. Водночас вони не повинні підтверджувати калькуляцію й відповідно норму прибутку.

У перші місяці повномасштабної війни уряд запровадив рамкові угоди закупівель для потреб оборони. Механізм передбачав публікацію оголошення із вимогами до товару чи робіт у Prozorro, але відбір переможців відбувався поза системою.

Зараз усі розпочаті рамкові угоди продовжуватимуть виконувати й далі. Нових рамкових угод чинні правила не передбачають.