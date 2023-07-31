На акції у Грузії затримали українку: МЗС перевіряє інформацію

МЗС України перевіряє інформацію про затримання громадянки України під час акції проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами у грузинський Батумі, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Він повідомив, що дипломати бачили інформацію про затримання українки і наразі перевіряють її.

Як пишуть грузинські ЗМІ, під час акції проти прибуття російських туристів до Грузії було затримано 9 осіб, зокрема громадянку України.

Зокрема, на вечір у Батумі заплановано нову акцію протесту з вимогою звільнити всіх затриманих. Наразі арешти учасників акції продовжуються.

За даними журналістів, зараз російських туристів з лайнера вивозять на автобусах на екскурсії. Їх охороняє поліція. Один з автобусів із росіянами закидали пляшками та яйцями.