Удар по Кривому Розі: кількість загиблих знову зросла
Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу загинуло чотири людини. Постраждали 31 людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, серед загиблих 10-річна дитина.
Водночас рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей, зокрема дитину.
Під завалами можуть бути люди, пошукова операція триває.
Разом з тим, "Суспільне Дніпро" повідомляє про п'ятьох загиблих, серед яких троє людей, тіла яких дістали з-під завалів.
Вранці 31 липня росіяни завдали удару по Кривому Рогу двома ракетами. Повідомлялося про влучання в багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.