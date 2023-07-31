Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу загинуло чотири людини. Постраждали 31 людина. Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, серед загиблих 10-річна дитина.

Водночас рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей, зокрема дитину.

Під завалами можуть бути люди, пошукова операція триває.

Разом з тим, "Суспільне Дніпро" повідомляє﻿ про п'ятьох загиблих, серед яких троє людей, тіла яких дістали з-під завалів.

Вранці 31 липня росіяни завдали﻿ удару по Кривому Рогу двома ракетами. Повідомлялося про влучання в багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.