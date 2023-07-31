СБУ заявила про ліквідувацію "чорних обмінників", які виводили гроші в РФ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокували масштабний канал обігу коштів між Росією та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

Про це повідомили﻿ в СБУ.

У чотирьох регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця "проходило" понад один мільйон доларів США.

Обмінники використовували підсанкційні російські системи переказів Юmoney та Webmoney, а також криптовалюту. Вони надавали послуги виводу російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

Фото: СБУ

"Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором. Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах" , – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в спецслужбі, під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено майже 60 млн у гривневому еквіваленті та обладнання, яке використовували у незаконній діяльності.

Фото: СБУ

Наразі одному з учасників схеми повідомили про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).