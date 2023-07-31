Паливо після підвищення податків подорожчало на 10%: ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 31 липня 2023 року порівняно з кінцем червня піднялися приблизно на 10%. Зростання цін спричинено підвищенням податків.﻿ Про це, з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні за місяць), на дизельне пальне 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз 23, 46 гривень за літр (+1,53 гривні).

Ціни на АЗС 31 липня

Підвищення податків

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, податкове навантаження зросло з 1 липня на бензин на 11 гривень за літр, на дизельне паливо - на 8 гривень, на газ - на 3 гривні.

Куюн не виключив, що частина з цих податків, 2-3 гривні, буде амортизована за рахунок націнки АЗС і підвищення на бензин буде менше 11 гривень.

В результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень – автогаз на 3 гривні.