ЗСУ з трофейного ПТРК "Корнет" знищили російський танк

Українські захисники знищили російський танк за допомогою трофейного протитанкового комплексу "Корнет", а корегували удар українською протитанковою системою "Стугна-П". Відповідне відео розповсюдив військовий експерт Ігаль Левін, повідомляє Ліга.net.

9К135 "Корнет" – це російський протитанковий комплекс із напівавтоматичною лазерною системою управління.

Заявлена дальність стрільби комплексу сягає від 100 метрів до 5,5 км вдень і 3,5 км вночі.

"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс. Оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою пульта, який можна винести на відстань до 50 м.

Ефективна дальність складає понад 100 метрів. Максимальна: від 100 метрів до 5 км вдень і до 3 км уночі.

На відео російський танк зупинився посеред поля, після чого на нього навели ракету "Корнета" за допомогою екрану "Стугни-П".

Після влучання видно вибух.