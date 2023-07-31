ГУР про атаки на Москву: До цього росіяни мають звикати

Кремль намагається ігнорувати черговий наліт безпілотників на Москву, що відбувся 30 липня, щоб уникнути невдоволення серед жителів столиці країни-терористки РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Дзеркало тижня.

«Це норма та нова реальність, до яких росіяни мають звикати. Бізнес у РФ має розуміти, що злочини Кремля приводять у глухий кут не лише режим Путіна, а й усю країну. Навіть мешканці Москви розуміють, що нічого не йде за планом» , – зазначив Юсов.

Представник ГУР МОУ додав, що Кремль намагається не розповсюджувати інформацію про наліт безпілотників на Москву, щоб не розчарувати мешканців своєї столиці.