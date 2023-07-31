ГУР про атаки на Москву: До цього росіяни мають звикати
Кремль намагається ігнорувати черговий наліт безпілотників на Москву, що відбувся 30 липня, щоб уникнути невдоволення серед жителів столиці країни-терористки РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Дзеркало тижня.
«Це норма та нова реальність, до яких росіяни мають звикати. Бізнес у РФ має розуміти, що злочини Кремля приводять у глухий кут не лише режим Путіна, а й усю країну. Навіть мешканці Москви розуміють, що нічого не йде за планом» , – зазначив Юсов.
Представник ГУР МОУ додав, що Кремль намагається не розповсюджувати інформацію про наліт безпілотників на Москву, щоб не розчарувати мешканців своєї столиці.
«Для Путіна це дуже чутливий момент, вони бояться настроїв усередині Москви. Путін вдає, що нічого не сталося, приїхав на парад, нічого не говорив про втрати. Будують альтернативну картинку, яка дедалі більше розривається з реальністю» , - додав Юсов.