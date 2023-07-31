Інфляція у єврозоні стала найнижчою від початку вторгнення РФ в Україну

Інфляція в єврозоні знижується другий місяць поспіль через сниження цін на енергоносії. Про це заявили у європейському статистичному відомстві, повідомляє Європейська правда.

За його даними, інфляція в 20 країнах єврозони в липні знизилася до 5,3%, що майже на один відсотковий пункт менше, ніж у травні (6,1%), тоді як у червні рівень інфляції становив 5,5%.

Як пояснює відомство, зниження інфляції в липні значною мірою пов'язане з падінням цін на енергоносії, які знизилися на 6,1%.

Ці цифри означають, що інфляція в єврозоні стала найнижчою з початку 2022 року. Водночас Євростат повідомив про зростання економіки єврозони на 0,3% у період з квітня по червень.