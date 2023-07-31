"Укрзалізниця" зможе перевозити вантажі транзитом через Молдову

Філія АТ "Укрзалізниця" "Центр транспортної логістики" уклав договір з молдавським залізничним оператором, завдяки якому УЗ зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях, повідомляє Економічна правда.

"Відтепер вантажовідправник отримає послугу "єдиного вікна" і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови" , — пояснив член правління АТ "Укрзалізниця" Вячеслав Єрьомін.

За його словами, це дозволить підсилити наші експортні можливості та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

Для отримання таких послуг вантажовідправникам необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією "ЦТЛ".