Окупанти знову обстріляли Херсон, є загиблий – ОВА
Вдень 31 липня російські війська завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", – йдеться в повідомленні.
Також поранення отримав 38-річний житель Херсона. Його з травмами ноги та руки шпиталізували.
Нагадаємо, зранку росіяни також обстріляли Херсон з РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу загинув працівник комунального підприємства.