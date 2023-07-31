Окупанти знову обстріляли Херсон, є загиблий – ОВА

Вдень 31 липня російські війська завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", – йдеться в повідомленні.

Також поранення отримав 38-річний житель Херсона. Його з травмами ноги та руки шпиталізували.

Нагадаємо, зранку росіяни також обстріляли﻿ Херсон з РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу загинув працівник комунального підприємства.