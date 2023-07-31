Україна відновила 100% підприємств теплогенерації - Кубраков

Україна відновила практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних та дронових атак восени-взимку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Підприємства теплової генерації відновлено практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій" , - наголосив Кубраков.

Він також повідомив, що загалом із понад 700 об'єктів теплопостачання, які були пошкоджені росіянами, відновлено понад 65%.

"Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об'єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років становить близько 60%. Це базовий показник готовності на даний момент у році" , - зазначив Кубраков.

Він висловив упевненість, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня, за умови злагодженої роботи всіх зацікавлених сторін.

Раніше в "Укренерго" розповіли про готовність енергосистеми до зими та перспективи блекаутів.

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, в "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку, із повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону.

При цьому він уточнив, що українська енергосистема буде не просто підготовлена до зими, а й матиме запас міцності.

Серед іншого, за словами Кудрицького, вже застосовуються певні нестандартні інженерні рішення, створюються резервні схеми харчування, які дозволять забезпечити споживачів електроенергією взимку у разі пошкодження основних.

За його словами, з урахуванням досвіду минулої зими, буде оновлено протоколи реагування на надзвичайні події: яким чином перезапитувати споживачів, у якій послідовності, як реагувати на екстрені ситуації.