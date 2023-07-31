Eкспорт IT-послуг з України зменшився майже на 10%

У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав $3,38 млрд. При цьому, згідно з даними Національного банку, показник червня цього року становить $573 млн, повідомляє Новое время.

Виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк зазначив, що в поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами пів року було б дивом. Водночас позитивний сценарій — збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Відтак, за результатами пів року, асоціація фіксує тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ.

За даними НБУ, у першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд. За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $7,35 млрд. Податки за 2022 рік склали 32,2 млрд гривень.