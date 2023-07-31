Міноборони повністю виконало запит Генштабу по безпілотниках – Маляр

Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна", повідомляє Ліга.net.

"Ті, що військового [призначення], повністю все замовлення, яке передано нам від Генерального штабу, Міністерством оборони виконано, і всі контракти укладені, і все це працює на фронті" , – сказала вона.

Маляр зазначила: за законом, відомство має право закуповувати виключно те, що замовляє Генштаб. Генеральний штаб формує запит і може замовляти товари військового призначення у Міноборони.

Маляр зауважила, що "абсолютна" більшість цих безпілотників зроблена українськими виробниками: "Це різні виробники, це не один, це різних типів безпілотники".

Вона зазначила, що в Україні є "технологічний прорив" за час війни та Міноборони створило "дуже сприятливі" умови для того, аби виробник пройшов усі дозволи та випробовування.

"Ми максимально на стільки скоротили, що навіть для стандартів НАТО це ще більш скорочені терміни. І сьогодні цілодобово ця система працює" , – сказала Маляр.

Про дрони невійськового призначення Маляр сказала, що потреба в них по фронту "повністю вирахувана" і Міноборони точно знає, скільки їх треба на місяць.

Вона зауважила, що відомство не може закуповувати товар такого типу, тому цим займаються інші цивільні відомства. Для цього прийняті рішення Кабміном і Верховною радою та виділені кошти, повідомила Маляр.

Серед таких дронів "дуже високий" відсоток втрат, тому необхідне їхнє постійне поповнення у великій кількості, зауважила вона. За словами Маляр, на сьогодні держава "максимально все що може" робить щодо дронів невійськового типу.

Також вона подякувала громадянам за допомогу у забезпеченні Сил оборони цивільними дронами.