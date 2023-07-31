Україна отримала у $1,25 млрд гранту від США на бюджетні витрати

До держбюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку, повідомляє Ліга.Фінанси.

Гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на оплату праці чиновників, виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інші соціальні виплати.

Грант надано як частину п'ятого додаткового фінансування у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони.

У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

З початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло $20,4 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.