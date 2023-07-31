Росіяни намагаються глушити всі частоти для українських безпілотників – ЗСУ

Противник добре розуміє, яка перспектива галузі БПЛА та їх застосування, тому порівняно із ситуацією пів року тому збільшив кількість своїх безпілотників на фронті в рази, а також потужно бореться з українськими, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"Тому намагаються підтягувати все нові і нові технічні засоби, які приглушують буквально всі частоти, не дозволяючи повною мірою застосовувати той потенціал, який є. Але і сили оборони не стоять на місці. Відбувається постійна комунікація між виробниками і пілотами військовими, нами, з точки зору модернізації. Бо засіб може сьогодні ефективно працювати в смузі, завтра противник розуміє, що потрібно зробити, щоб заглушити, а післязавтра уже ми знаємо, що потрібно зробити для того, щоб виконати завдання і обійти захист противника. Ця боротьба триває на всіх рівнях" , - сказав Федоренко.

Він зауважив, що противника не можна недооцінювати, в тому числі і його виробничий потенціал, який дозволяє і виготовляти, і модернізувати БПЛА. За словами Федоренка, кількість ворожих дронів збільшилася на передовій в рази порівняно із ситуацією пів року тому.

"Але якщо говорити про оперативність, швидкість прийняття рішення, тут Україна знаходиться попереду. Тому що, ще раз, той коптер, який сьогодні не літає у зв'язку з ворожим РЕБ, для нього шукається рішення всією країною: це і Київ, і Харків, Львів й інші розробники. Тестується в бойових умовах. Галузь розвивається і постійно модернізується" , - запевнив командир роти ударних БПЛА.

Він також додав, що "кількість пілотів, і особливо талановитих пілотів, у сил оборони переважає", тому що в українській армії коптерами цивільного призначення може швидко навчитися керувати майже кожний піхотинець, у росіян - це окремо виведені представники підрозділів.

Федоренко наголосив, що за останні вісім місяців в Україні створено розгалужену мережу підготовки пілотів, а українські виробники створюють як розвідувальні, так і ударні безпілотники, денного та нічного застосування.

"Зараз стоять виклики про масштабування виробництва, для того, щоб цих засобів у силах оборони було якомога більше, тому що це видатковий матеріал, він втрачається в результаті дій ворожого РЕБ, ППО і т.д. Коли ми досягнемо певного рівня насичення фронту цими розвідувальними та ударними засобами, я думаю, хід війни в деяких напрямках точно можна буде змінити на краще" , - переконаний Федоренко.

Він пояснив, що "живучість", наприклад, популярних DJI Mavic 3 на передовій - від одного до семи днів.

"Для успішного виконання завдань одному підрозділу потрібно як мінімум три таких коптери. Рахуємо - розуміємо, яка потрібна кількість. Дуже, дуже велика. Але свою ефективність вони показали. Тому що ми бачимо ворога, як на передній лінії, так і далі, а якщо бачимо - кожен снаряд летить у ціль" , - зазначив Федоренко.