Міноборони Литви: Не збираємося здригатися через "вагнерівців" у Білорусі
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що присутність групи Вагнера у Білорусі суттєво не змінює безпекову ситуацію для його країни. Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Європейська правда.
За його словами, безпекова ситуація в регіоні суттєво змінилась, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.
"Ми не збираємося здригатися через те, що в Білорусі з'явилися якісь російські найманці. Суттєво безпекову ситуацію для нас це не змінює…Те, що з'явилися найманці, яких ми узагальнюємо назвою "вагнерівці"... Знаєте, Литва, як і інші члени НАТО, має і військові, й інші можливості забезпечити свою безпеку, навіть без допомоги своїх союзників", – зазначив Анушаускас.
Він додав, що зараз на території Білорусі перебуває приблизно 2-3 тисячі "вагнерівців".
"Це суттєво взагалі нічого не змінює. У Збройних силах Білорусі 40 тисяч осіб. Ось це суттєво може змінити ситуацію. Наприклад, якщо Білорусь висуне свої збройні сили до наших кордонів, тоді буде реакція НАТО. Але, як я і казав, здригатися через цих "вагнерівців" ми не збираємося", – підкреслив глава Міноборони Литви.