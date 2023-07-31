Міноборони Литви: Не збираємося здригатися через "вагнерівців" у Білорусі

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що присутність групи Вагнера у Білорусі суттєво не змінює безпекову ситуацію для його країни. Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Європейська правда.

За його словами, безпекова ситуація в регіоні суттєво змінилась, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

"Ми не збираємося здригатися через те, що в Білорусі з'явилися якісь російські найманці. Суттєво безпекову ситуацію для нас це не змінює…Те, що з'явилися найманці, яких ми узагальнюємо назвою "вагнерівці"... Знаєте, Литва, як і інші члени НАТО, має і військові, й інші можливості забезпечити свою безпеку, навіть без допомоги своїх союзників" , – зазначив Анушаускас.

Він додав, що зараз на території Білорусі перебуває приблизно 2-3 тисячі "вагнерівців".