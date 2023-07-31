ЗМІ: Словаччина передасть Україні дві САУ Zuzana 2

У вівторок, 1 серпня, Словаччина передасть Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Dennik N.

Це будуть перші гаубиці з 16-ти, виробництво яких спільно фінансується Данією, Норвегією та Німеччиною.

Офіційна передача техніки відбудеться завтра о 10:30 у словацькому місті Дубниця-над-Вагом.

Очікується виступ прем'єр-міністр Словаччини Людовіта Одора і міністр оборони Мартіна Скленара.

У жовтні 2022 року Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Загалом країни погодилися пожертвувати близько 685 мільйонів крон (близько 92 млн євро). З них Данія вносить близько 230 мільйонів крон (30,9 млн євро).

Zuzana 2 — це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом.