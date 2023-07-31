У РФ заявили про арешт активів Ахметова у справі про фінансування ЗСУ

У Росії заарештували активи найбагатшого українця - мільярдера Ріната Ахметова, у справі про фінансування ЗСУ, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Слідчий комітет звернувся до Басманного районного суду Москви з клопотанням про арешт активів російської "дочки" "Метінвесту".

"Метінвест Євразія" належать краснодарський пансіонат "Гірник" і бєлгородське ТОВ "Бєлгородметаллоснаб", після початку бойових дій в Україні фінансові показники компанії різко впали. Так, за підсумками 2022 року її прибуток знизився на 74%, збиток становив 1,9 млрд руб.

Виявляється, "справу" розслідувало ще з вересня 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету.

"За версією слідства, з квітня 2022 року невстановлені особи з-поміж керівників і бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited (до неї входить, зокрема, гірничо-металургійна група "Метінвест"), зареєстрованої на Британських Віргінських островах, фінансували українську армію, а також батальйон "Азов", зокрема й коштом коштів, що надходили з Росії" , - ідеться в повідомленні.

Нагадуємо:

У червні 2022 року власник багатомільярдного бізнесу в Україні Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Про це повідомляла група SCM, власником якої є Ахметов. Бізнесмен заявляв про порушені права - через знищений бізнес і вкрадене Росією майно.

Утім, у справі є й проблемний момент. Як відомо, Держдума РФ схвалила законопроєкт про невиконання рішень ЄСПЛ, ухвалених після 16 березня 2022 року.

У серпні 2022 року стало відомо, що компанія "Укртелеком", власником якої є Рінат Ахметов, подаватиме судові позови до Росії з вимогою компенсувати шкоду і вартість зруйнованого, пошкодженого і втраченого майна через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Як стверджували в компанії, вони отримали непоганий дохід у 2022 році. Але дохід міг бути ще більшим, якби не вторгнення Росії. У збиток зарахували навіть знижки, які надавали клієнтам через війну.

У квітні 2023 року стало відомо, що Рінат Ахметов готовий подати позов проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 роках. Позов стосується десятків підприємств, зокрема Єнакіївського металургійного заводу, Ровенькіантрациту, Свердловантрациту, навчально-тренувальної бази "Кірша" та Донбас Арени, у будівництво якої було інвестовано понад $400 млн.

Бойовики в ОРДЛО не раз заявляли про готовність "націоналізувати" підприємства Ріната Ахметова. Однак у ДТЕК не хотіли коментувати ці заяви і наполягали, що їхні активи в окупації працюють виключно в правому українському полі.

Відомо також, що 2018 року юристи Ахметова подали позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів ДТЕК в анексованому Криму.