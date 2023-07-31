Іран та Білорусь уклали угоду про військову співпрацю

Міністри оборони Білорусі та Ірану Віктор Хренін і Мохаммад Реза Аштіані в понеділок під час зустрічі в Тегерані підписали угоду про військове співробітництво та план його реалізації на 2023 рік, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба білоруського Міноборони.

Під час візиту Хреніна до столиці Ірану сторони, йдеться в повідомленні, "обмінялися думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, а також обговорили питання стану та перспектив розвитку взаємодії у військовій сфері".

Трохи більше деталей про зустріч наводить іранське інформагентство IRNA. Воно цитує голову іранського Міноборони, який зазначив, що "Білорусь посідає особливе місце в зовнішній політиці Ірану".

Хренін і Реза Аштіані також обговорили повномасштабну війну в Україні. Представник Тегерану заявив про підтримку "дипломатичних зусиль" і водночас "висловив занепокоєння" розширенням НАТО без "урахування інтересів інших країн регіону".

Зазначимо, що ще з минулого року Центр національного спротиву при Міноборони України повідомляв про присутність іранських інструкторів у Білорусі.

У травні, за даними білоруського підпілля, робоча група іранських інженерів відвідала Гомельський радіозавод і нібито обговорювала можливість "системного налагодження виробництва безпілотників-камікадзе".

Раніше цього року Іран із робочим візитом відвідав і самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко.