Глава Єврокомісії: ЄС не потерпить агресії ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні

Європейський союз не потерпить агресії ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє LRT.

Вона підкреслила, що вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що авторитарні лідери готові виконувати свої погрози.

"Агресивна війна Росії проти України підриває основи міжнародного порядку. Вона порушує Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет" , - заявила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку.

"Саме тому Європа підтримує мужню боротьбу України проти агресора, оскільки незаконне застосування сили не може бути допущено ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні. Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку. Виклики заснованому на правилах порядку в нашому взаємопов'язаному світі зачіпають усіх нас" , - підкреслила вона.

Фінансова допомога ЄС для України

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання нового пакету фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

При цьому видання Bloomberg повідомляло, що допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим за 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.