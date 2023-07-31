Федоров: У Мелітополь почали масово завозити росіян

У тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області почали масово завозити росіян, повідомляє Ділова столиця.

Про це 31 липня в Telegram заявив мер міста Іван Федоров.

"Ворог обрав Мелітополь як адміністративний і логістичний центр окупованого півдня, тож хоче, щоб місто наповнилося "русским духом". Для цього використовує перевірений спосіб – масове завезення людей із РФ. Росіяни приїздять до Мелітополя, заповнюють вулиці та розселяються в наших будинках. Захоплюють підприємства, очолюють установи" , – наголосив Федоров.

За його словами, мета країни-агресора – "розбавити" місцевих жителів, які чинять окупантам спротив, і "вбити українську думку й українську свідомість в окупації".

Він наголосив, що росіяни активно проводять пропаганду серед українських дітей. Під виглядом вивезення на відпочинок їм "промивають мізки або взагалі депортують і віддають на всиновлення".

"Усе це вже було. Проте всі намагання совєцьких окупантів знищити Україну виявилися марними, так само марні й намагання рашистських загарбників зробити Мелітополь частиною Росії. Мелітополь – це Україна!" – резюмував міський голова.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові активно заселяються і грабують будинки, власники яких вимушено покинули місто.