ОК "Південь": Росія вивела на бойове чергування ракетоносії у Чорне море

ОК "Південь": Росія вивела на бойове чергування ракетоносії у Чорне море
Фото: міноборони РФ

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море надводний та підводний ракетоносії загальним залпом до 12 ракет "Калібр", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" Сергій Назаров.

"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Таким чином напоготові до 12 ракет типу "Калібр", — зазначив він.

Назаров додав, що рівень ракетної загрози дуже високий, та закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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