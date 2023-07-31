ОК "Південь": Росія вивела на бойове чергування ракетоносії у Чорне море
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море надводний та підводний ракетоносії загальним залпом до 12 ракет "Калібр", повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" Сергій Назаров.
"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Таким чином напоготові до 12 ракет типу "Калібр", — зазначив він.
Назаров додав, що рівень ракетної загрози дуже високий, та закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.