Зеленський: Путін не витримає ще 10 років повномасштабної війни проти України

Російський диктатор Путін не витримає ще 10 років повномасштабної війни проти України. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському мовнику Globo, повідомляє Новое время.

Журналіст поставив главі держави запитання про проксі-війну, яку країна-агресор понад 10 років веде в Сирії, і запитав, «чи може з Україною статися те, що сталося з Сирією». Зеленський відповів, що «не може — Путін не проживе стільки років». За його словами, очільник кремлівського режиму не воював у Сирії в тому темпі, в якому воює проти України — сюди країна-агресор стягнула всю свою армію. Український президент також зазначив, що захисники України знищили кістяк армії Росії.

"Він [Путін] не витримає 30 років… Він помре — це абсолютно зрозуміло. Але і 10 років він не витримає. Він уже не та фігура" , — сказав Зеленський.

На думку президента, усі дії російських окупантів на полі бою вказують на те, що країна-терорист вже не може повністю захопити та знищити Україну. Хоча бажання росіян не змінилися, «у глибині душі всі вони зрозуміли, що не здатні», вважає Зеленський.

"Вони були здатні на початку цієї війни. Їм здавалося, що вони це зроблять. А ми щось таке зробили всередині держави і ззовні, що змогли стати міцнішими за них. І тому вони розуміють, що зараз це неможливо" , — зазначив він.

Глава української держави додав, що країна-агресор може повернутися до окупації України, якщо їй вдасться виграти час, щоб накопичити сили, зняти санкції і домогтися політичної підтримки хоч десь у світі, але Україна діятиме і не допустить цього.