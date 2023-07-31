США - про ядерні загрози Медведєва: Нерозважливо й безвідповідально

Білий дім у понеділок прокоментував недільну заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він вкотре пригрозив застосуванням ядерної зброї, повідомляє Європейська правда.

Коментар речника Ради національної безпеки Білого дому наводить CNN.

Представник США назвав риторику Медведєва "нерозважливою і безвідповідальною", підкресливши, що досі Вашингтон не бачив жодних ознак підготовки Росією ядерного удару.

"Застосування ядерної зброї в Україні чи будь-де було б катастрофічним для світу і мало б серйозні наслідки для Росії", – додав речник.

Він підкреслив, що США продовжують уважно стежити за ядерною загрозою з боку Росії, але наразі не бачать підстав для коригування власної ядерної політики.

У неділю у своєму Telegram-каналі Медведєв злякався контрнаступу України та написав:

"Якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї".

"Іншого виходу просто не залишиться", – додав він.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав вважають такий сценарій малоймовірним.