РФ перекрила рух Кримським мостом: ЗМІ повідомляють про евакуацію з вокзалу

РФ перекрила рух Кримським мостом: ЗМІ повідомляють про евакуацію з вокзалу
Фото: Pixabay

В окупованому Криму перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з залізничної станції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Крим.Реалії, Кримінформ.

Причина зупинки руху не називається. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Доповнено: Крим.Реалії, посилаючись на російські та кримські Telegram-канали, повідомляють про евакуацію на залізничній станції "Керч-Південна". За повідомленнями анонімних Telegram-каналів, надійшов дзвінок про загрозу мінування.

Що передувало:

  • Ввечері кримські Telegram-канали повідомляли, що в Сімферополі спрацювала система ППО – нібито відбиває атаку дронів. Радник російського "глави Криму" Олег Крючков назвав інформацію "українським вкидом".

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