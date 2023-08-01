У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток: зруйновано 2 поверхи

Російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків зронами-камікадзе, внаслідок влучання у місті спалахнула пожежа, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку, повідомляє Українська правда.

"Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють" , – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила, додав очільник ОВА.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що дрон зруйнував два поверхи одного з харківських гуртожитків.

"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється" , – повідомив він.

Згодом Харківська обласна прокуратура показала наслідки нічного удару російських безпілотників по місту.

Руйнування у Харкові. Скріншот з відео прокуратури

Руйнування у Харкові. Скріншот з відео прокуратури

За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, ворожі дрони вразили будівлю навчального закладу у Салтівському районі та спортивний об'єкт у Шевченківському районі, де поранено охоронця, якого госпіталізували.