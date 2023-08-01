Переворот у Нігері: Гвінея підтримала повстанців, ще дві країни обіцяють допомогу

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу у Нігері, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Гвінейський національний комітет зі згуртування та розвитку заявив про підтримку повстанців Нігеру.

"Гвінея, як і раніше, переконана, що нова влада зробить все, щоб гарантувати стабільність і згоду в Нігері та субрегіоні" , - йдеться у заяві комітету.

Він також розкритикував заяву﻿ Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС) про плани з військового втручання у разі, якщо в Нігері не буде повернено конституційний лад.

Влада Буркіна-Фасо і Малі, своєю чергою, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру

"Малі та Буркіна-Фасо попереджають, що будь-яка військова інтервенція в Нігер розглядатиметься як оголошення війни Буркіна-Фасо та Малі" , - йдеться у спільній заяві.

Вони також пригрозили вийти з ЕКОВАС, в якому вони призупинили членство через військові перевороти.

Переворот у Нігері

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

За два дні повстанці напали на посольство Франції. У Парижі засудили насильство щодо дипломатичної установи та пригрозили реакцією.