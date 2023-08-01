Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво "Шахедів" – ISW

Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні, зокрема, Білорусь прагне укласти угоду про виробництво іранських "Шахедів" на своїй території. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

В інституті нагадали, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня та зустрівся з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.

Аналітики ISW зазначили, що Аштиані на посаді міністра оборони Ірану відповідає за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки.