Китай та ОАЕ вперше проведуть спільні військові навчання
Військово-повітряні сили Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів вперше проведуть спільні навчання. Про це йдеться в заяві Міноборони КНР, пише Максим Шушко, РБК-Україна.
Відповідно до річного плану та консенсусу, досягнутого між Китаєм і Об’єднаними Арабськими Еміратами, спільні навчання ВПС під назвою Falcon Shield-2023 пройдуть у серпні в китайському Сіньцзяні.
"Це перше спільне навчання обох військово-повітряних сил, спрямоване на поглиблення прагматичних обмінів і співпраці між двома військами та посилення взаєморозуміння та довіри", - йдеться у повідомлення міноборони КНР.
Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій заявив, що очікує від своєї армії кращої підготовки до війни та у плануванні бойових дій. Китайський очільник зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін.