Мобілізація строковиків та звільнення зі служби: що зміниться з 1 серпня

В Україні з 1 серпня 2023 набувають чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану, пише Анна Березіна, РБК-Україна.

Мобілізація за власним бажанням

Військові строкової служби тепер можуть добровільно мобілізуватись до лав Сил оборони України.

Це передбачено однією із законодавчих норм щодо змін у правилах проходження військової служби в період воєнного стану, яка набула чинності напередодні.

Отже, строковики від 1 серпня 2023 за власним бажанням мають право перевестися до категорії мобілізованих, але за умови:

якщо період строкової військової служби вже завершився , проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країни;

, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країни; під час воєнного стану строковик відслужив щонайменше 6 місяців.

Звільнення зі служби та бронювання працівників. Перелік категорій розширили

Президент Володимир Зеленський у липні підписав низку законів, які дають підстави для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації або з контрактної служби таким категоріям осіб:

якщо близькі родичі військовослужбовця (батько, мати, чоловік, дружина, син, дочка, рідні брат/сестра, дід, бабуся) загинули або зникли безвісти під час воєнного стану;

військовослужбовці, які під час дії воєнного стану були визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) непридатними за станом здоров'я, можуть бути звільнені в запас, з переглядом через 6-12 місяців.

Також змінився порядок бронювання працівників підприємств під час мобілізації.

Кабмін встановив критерії та перелік сфер, які можуть бути визнані критично важливими, наприклад, установи ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю. Працівники таких підприємств отримають відстрочку від мобілізації, в разі оформлення "броні".

Виплати військовим

У серпні військовослужбовці отримуватимуть додаткові виплати. Їхній розмір нещодавно був затверджений Верховною радою.

Грошова винагорода передбачена як для мобілізованих, так для строковиків, курсантів та інших категорій:

30 000-100 000 грн – військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у здійсненні інших заходів для забезпечення оборони України;

6000 грн – військовослужбовцям строкової військової служби;

2350 грн – курсантам;

20 100 грн – військовим, які у зв'язку з пораненням визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані до розпорядження відповідного командира;

15 000-30 000 грн – інструкторам у військових частинах;

100 000 грн – виплата пораненим на стаціонарному лікуванні, полоненим, безвісти зниклим, інтернованим, загиблим від поранення (за місяць, у якому загинув військовослужбовець).

Як будуть вручати повістки

Змін у правилах вручення повісток військовозобов'язаним у серпні не очікується. Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці.

В Україні продовжать діяти три види повісток до військкомату (ТЦК та СП):

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження.

У першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення військово-облікових даних (про місце реєстрації, склад сім'ї, місце роботи і т.д.)

У другому випадку необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження видається вже після проходження ВЛК у разі визнання військовозобов'язаного придатним до служби.

При цьому зазначимо, що закон забороняє участь у бойових діях військовослужбовців з числа призваних на військову службу час мобілізації, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки (терміном не менше місяця) або не мають бойового досвіду.

Воєнний стан та мобілізацію знову продовжили

Воєнний стан в Україні через повномасштабну російську агресію триватиме як мінімум до 15 листопада 2023 року.

Верховна рада продовжила дію особливого періоду в країни ще на 90 днів під час голосування 27 липня.

Рішення було прийняте вже увосьме з 24 лютого 2022 року.

Також як мінімум до 15 листопада 2023 проходитиме загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Передусім призивають на службу резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців і військовозобов'язаних, які проходили службу.