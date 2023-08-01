Ракетний удару по Кривому Рогу: кількість постраждалих перевищила 80

Внаслідок ракетного удару росіян 31 липня Кривим Рогом Дніпропетровської області кількість постраждалих перевищила 80 осіб, у лікарнях залишаються 19 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Серед постраждалих 7 дітей.

19 осіб у лікарнях середньої тяжкості.

Нагадаємо, в результаті удару РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі загинули шестеро людей, серед них 10-річна дівчинка. Пошукову операцію завершили.

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