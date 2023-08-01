За добу ЗСУ знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми – Генштаб

За добу ЗСУ знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 500 окупантів, а також знищили 23 артилерійські системи, 5 танків та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 216 (+5),
  • бойових броньованих машин − 8 205 (+17),
  • артилерійських систем − 4 839 (+23),
  • РСЗВ − 699 (+0),
  • засобів ППО − 462 (+2),
  • літаків − 315 (+0),
  • гелікоптерів − 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10),
  • крилатих ракет − 1 347 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32),
  • спеціальної техніки − 718 (+3).

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