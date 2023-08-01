За добу ЗСУ знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 500 окупантів, а також знищили 23 артилерійські системи, 5 танків та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,
- танків − 4 216 (+5),
- бойових броньованих машин − 8 205 (+17),
- артилерійських систем − 4 839 (+23),
- РСЗВ − 699 (+0),
- засобів ППО − 462 (+2),
- літаків − 315 (+0),
- гелікоптерів − 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10),
- крилатих ракет − 1 347 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32),
- спеціальної техніки − 718 (+3).