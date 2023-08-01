На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв

Уночі 1 серпня сили оборони зупинили спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути кордон України у Чернігівській області.﻿﻿ Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, повідомляє Українська правда.

"Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів" , – повідомив він.

Наєв додав, що старший спостережного посту прийняв рішення відкрити по ворогу вогонь на ураження − це змусило росіян відійти назад.

Командувач Об'єднаних Сил повідомив, що разом з тим до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ.