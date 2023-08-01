На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Уночі 1 серпня сили оборони зупинили спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути кордон України у Чернігівській області. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, повідомляє Українська правда.
"Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів", – повідомив він.
Наєв додав, що старший спостережного посту прийняв рішення відкрити по ворогу вогонь на ураження − це змусило росіян відійти назад.
Командувач Об'єднаних Сил повідомив, що разом з тим до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ.
"Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове зазнавав втрат та не досяг поставленої мети", − підсумував Наєв.