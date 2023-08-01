Сенатор США про ядерні погрози Медведєва: Це була б атака на НАТО
Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України, повідомляє Європейська правда.
За словами Грема, росіянам "час протверезіти, усвідомити", що їхнє варварське вторгнення в Україну "не спрацює, вивести війська і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".
"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: Ви повинні розуміти, що це був би напад на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", – наголосив Грем.
Раніше Білий дім назвав риторику Медведєва "нерозважливою і безвідповідальною", підкресливши, що досі Вашингтон не бачив жодних ознак підготовки Росією ядерного удару.
У неділю у своєму Telegram-каналі Медведєв злякався контрнаступу України та написав: "Якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї".
"Іншого виходу просто не залишиться", – додав він.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав вважають такий сценарій малоймовірним.