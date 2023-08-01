Сенатор США про ядерні погрози Медведєва: Це була б атака на НАТО

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України, повідомляє Європейська правда.

За словами Грема, росіянам "час протверезіти, усвідомити", що їхнє варварське вторгнення в Україну "не спрацює, вивести війська і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: Ви повинні розуміти, що це був би напад на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО" , – наголосив Грем.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 31, 2023

Раніше Білий дім назвав﻿ риторику Медведєва "нерозважливою і безвідповідальною", підкресливши, що досі Вашингтон не бачив жодних ознак підготовки Росією ядерного удару.

У неділю у своєму Telegram-каналі Медведєв злякався контрнаступу України та написав: "Якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї".

"Іншого виходу просто не залишиться" , – додав він.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав вважають такий сценарій малоймовірним.