У Міноборони РФ заявили про атаку українських морських дронів на кораблі ЧФ

Російське Міноборони заявило, що вночі 1 серпня Україна нібито атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 км на південний захід від Севастополя, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 340 км на південний захід від Севастополя" , – йдеться в повідомленні.

Окупанти заявили, що нібито відбили атаку і нібито знищили всі три безекіпажні катери ЗСУ.

Повідомляється, що кораблі російських загарбників "продовжують виконувати поставлені завдання".