Зеленський провів нараду з главами ключових силових структур

Уранці у вівторок, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду із силовиками та військовими і заслухав доповіді про поточну обстановку в країні, повідомляє Новое время.

Глава МВС Ігор Клименко доповідав про ситуацію та атаки по прикордонних областях України, а також про нічний удар дронами по Харкову. Зеленський уточнив, що війська РФ атакували обласний центр п’ятьма Шахедами.

Глава СБУ Василь Малюк доповів про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу та Херсона.

Зеленський також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на фронті. На нараді були присутні генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський.

Про деталі застосування ППО відзвітував командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов озвучив свою доповідь президенту в закритому режимі.