У Міноборони РФ заявили, що Герасимов нібито побував у Запорізькій області
Російське Міноборони заявило, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нібито побував на тимчасово окупованій території Запорізької області України, повідомляє Українська правда.
"Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов перевірив передовий пункт управління угруповання військ на Запорізькому напрямку", – йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що Герасимов заслухав доповідь командувача угруповання генерал-полковника Олександра Романчука щодо "поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на Оріхівському тактичному напрямку".
Міноборони РФ також опублікувало хвилинне відео з Герасимовим, проте на ньому не зрозуміло, де саме перебуває російський генерал.