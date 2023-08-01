Ізраїльське судно проігнорувало "блокаду" РФ Чорного моря – моніторинг

Ізраїльське судно Ams1 проігнорувало "блокаду" Росією Чорного моря та увійшло в українське гирло Дунаю, слідом за ізраїльським судном йдуть ще два - з Греції та Туреччини/Грузії.﻿ Про це розповів представник OSINT-спільноти Маркус Джонсон, повідомляє Економічна правда.

"Ams1 заходить в український рукав Дунаю. Це був перший корабель, який прорвав чорноморську блокаду Росії після бомбардування Рені 25 липня. Розпочавши свою подорож в Ашдоді, Ізраїль, він відкрито оголосив пунктом призначення - Україну, оскільки прямував через Чорне море прямим курсом. Відважні моряки" , - написав Джонсон.

Крім того, повідомив Джонсон, слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно.

"Протягом ноч ﻿﻿ і 3 цивільні кораблі, здається, успішно кинули виклик російським загрозам навігації в Чорному морі. Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan йшли прямими маршрутами, відкрито визначаючи пункт призначення в Україну через AIS. Їхнє походження: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія" , - зазначив він.

"Перші докази того, що Росія не може зупиняти й обшукувати кораблі в Чорному морі" , - так прокоментувало подію болгарське видання Actualno.