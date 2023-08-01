2023-го Медичні сили не закупили для ЗСУ жодної аптечки — депутат

Народний депутат від "Голосу" Соломія Бобровська повідомила, що цього року Медичні сили не закупили для ЗСУ жодної тактичної аптечки та не створили критерії та вимоги для оцінки їхньої якості. На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що питання постачання наших військових засобів першої медичної допомоги розглядалося під час засідання Комітету з питань нацбезпеки.

Цю тему почали обговорювати там після того, як 20 липня в соціальних мережах з'явилася інформація про неякісні кровоспинні турнікети, що передаються у війська.

Депутат зазначає, що 2023-го Медичні сили не передавали до армії аптечок, їхні захисники отримували через Міжнародну технічну допомогу. Більше того, вони були неперевіреними, адже "досі немає стандартів вимог якості до української тактичної аптечки". Це ж стосується і кровоспинних турнікетів.

"Існує колосальна проблема списання аптечок. Їх списати майже неможливо. Отже, дати запит на нові – теж неможливо. Замкнене коло , – пояснює Бобровська. – Тому військові купують собі турнікети або комплектуючі належної якості як можуть і вміють".

Бобровська підсумувала, що ситуація в цій галузі – смуток та сором.

А член Комітету з нацбезпеки Єгор Черньов повідомив , що для звіту з цієї проблеми було викликано командувача медичних військ Тетяну Остащенко. Їй дали два тижні "для вжиття заходів". За словами народного обранця, "за цей час усі аптечки мають бути перевірені, після чого всі неякісні компоненти мають бути замінені".