Активні бої на півдні і проблеми армії РФ: огляд британської розвідки
На півдні України інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 1 серпня, повідомляє Європейська правда.
У відомстві зазначили, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.
На південь від Великої Новосілки оборону тримають сформовані зі Східного і Південного військових округів окупаційні підрозділи, що, ймовірно, створює проблеми з координацією дій, додали у розвідці.
За даними відомства, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і також відчувають, що їм давно пора на ротацію з лінії фронту.
"На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються", – йдеться у повідомленні.