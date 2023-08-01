Активні бої на півдні і проблеми армії РФ: огляд британської розвідки

На півдні України інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 1 серпня, повідомляє Європейська правда.

У відомстві зазначили, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають сформовані зі Східного і Південного військових округів окупаційні підрозділи, що, ймовірно, створює проблеми з координацією дій, додали у розвідці.

За даними відомства, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і також відчувають, що їм давно пора на ротацію з лінії фронту.