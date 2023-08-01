Мрії Грузії про ЄС помруть разом із Саакашвілі – Politico

Перебуваючи у лікарняній палаті колишній президент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі заявив, що його життя чи смерть вплине на те, чи має Грузія реальні шанси приєднатися до Європейського Союзу. Про це, з посиланням на POLITICO, повідомляє Дзеркало тижня.

«Я борюся за своє життя та цю країну. Звичайно, вони можуть довести мене до смерті, і це буде жахливим сигналом у цій гібридній війні для всього регіону і підбадьорить автократії та деспотії, які хочуть стати деспотами» , – написав він, спілкуючись записками через юристів з виданням.

У 2003 році Саакашвілі очолив революцію троянд, яка скинула пострадянський уряд, керований олігархами, пообіцявши боротьбу з корупцією та відкритість до Заходу. Він навіть змінив конституцію, щоб закріпити «повну інтеграцію» як до ЄС, так і до НАТО. 2008 року Саакашвілі був на чолі своєї країни під час катастрофічної війни з Росією.

Його зростаючий авторитаризм відштовхнув багатьох його початкових шанувальників. Пихатий правоцентристський лідер був вигнаний у 2013 році і поїхав до України – став головою Одеської обласної адміністрації, а потім – головою Національної ради реформ за президента Володимира Зеленського.

Грузинський суд заочно визнав його винним у зловживанні владою, помилувавши поліцейських, які побили опозиційного депутата. Його позбавили грузинського паспорта та засудили до шести років ув'язнення. Мало хто очікував, що Саакашвілі колись повернеться. Вони недооцінювали його здатність до шоуменства.

2021 року політик нелегально повернувся через кордон і змусив владу заарештувати його, що вона незабаром і зробила. Колишній президент, поведінка якого ставала все більш нестабільною, оголосив себе політичним ув'язненим і розпочав голодування, вимагаючи свого звільнення. За кілька тижнів, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, він припинив голодування.

Проте з того часу стан здоров'я 55-річного президента різко погіршився.

За життя Саакашвілі, можливо, не зміг провести глибокі та тривалі реформи, необхідні для вступу до ЄС Грузії, але після смерті він може потопити цей проект назавжди.

«Відносини з міжнародною спільнотою вже перебувають у стані глибокого заморожування внаслідок обіймів партії «Грузинська мрія» з Москвою. А перспективи членства в Європейському Союзі, схоже, руйнуються на наших очах» , – сказав Давид Кезерашвілі, колишній міністр оборони Саакашвілі під час російського вторгнення у 2008 році.

Після того, як Саакашвілі залишив владу, країна змістилася в більш промосковському напрямку під керівництвом правлячої партії «Грузинська мрія», заснованої мільярдером Бідзіною Іванішвілі. Хоча Іванішвілі публічно залишив передову політику, багато хто вважає, що він керує країною і віддає накази прем'єр-міністру Іраклію Гарібашвілі.

Незважаючи на те, що Кремль та його місцеві союзники контролюють п'яту частину території Грузії, уряд відмовився запровадити санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення Москви до України. Натомість його звинуватили в тому, що він заплющує очі на те, що країна стає перевалочним пунктом для санкційних товарів, що переміщуються з ЄС до Росії, наживаючись на цьому в обхід обмежень.

На знак потепління відносин Кремль скасував заборону на прямі рейси до Грузії та пом'якшив візові вимоги для її громадян. Російські відпочиваючі тепер літають у сонячну столицю та її морські курорти, незважаючи на протести громадськості та попередження президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

Згідно з доповіддю Європейської ради з міжнародних відносин, Іванішвілі «здається, значною мірою відповідальний» за промосковський ухил Тбілісі. «Через свій контроль над партією «Грузинська мрія» та урядом Іванішвілі, можливо, намагається повернути Грузію у сферу впливу Росії», йдеться у звіті.

Зміна курсу уряду суперечить громадській думці: блакитні прапори ЄС майорять на балконах квартир та урядових будівель по всьому Тбілісі. Загальнонаціональне опитування, проведене у квітні Міжнародним республіканським інститутом, показало, що 89% грузинів підтримують вступ до ЄС, що є найвищим показником за останні роки. Але лише 38% із 1500 опитаних вважають, що нинішній уряд проводить прозахідну зовнішню політику.

Існує також міжнародне занепокоєння долею Саакашвілі. Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб грузинський уряд дозволив колишньому президентові приїхати до України.

«Росія вбиває громадянина України Саакашвілі руками грузинської влади. Я закликаю наших партнерів звернути увагу на цю ситуацію, не ігнорувати її та врятувати цю людину. Жоден уряд у Європі не має права страчувати людей, життя є основною європейською цінністю» , – написав він у Твіттері, після того, як фотографії з суду показали виснаженого Саакашвілі.

Наприкінці минулого року Державний департамент США заявив, що "дуже уважно стежить" за лікуванням Саакашвілі. Тим часом, Європейський парламент на початку цього року закликав Тбілісі звільнити Саакашвілі, попередивши, що його лікування є «лакмусовим папірцем для перевірки прихильності грузинського уряду до європейських цінностей та його задекларованих європейських прагнень, включаючи статус кандидата у члени ЄС».

Надії Грузії на членство в ЄС вже у глибокій скруті. У червні 2022 року ЄС надав Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС, але не надав його Грузії – натомість прописав пакет із 12 рекомендацій щодо реформ.

Минулого року у доповіді Європарламенту було попередження, що Грузія «серйозно відступила від основних демократичних принципів та ключових політичних зобов'язань», взятих на себе в рамках угоди про асоціацію з блоком.

«Верховенство права відступає від прогресу, якого «Грузинська мрія» досягла перші роки правління. Вони намагаються створити ілюзію, що є прогрес, проте запропоновані реформи не ведуть до більшої демократизації» , – сказав Вакушті Менадбе, доцент юридичного факультету Державного університету Іллі.

Поки уряд наполягає на тому, що Саакашвілі отримує належний догляд і має відбувати покарання, союзники колишнього лідера наполягають на тому, щоб делегація за підтримки ЄС перевірила стан його здоров'я.

Георгій Чаладзе був колишнім заступником міністра культури в уряді Саакашвілі, а зараз виступає його особистим адвокатом.

«У лютому ЄС погодився направити місію для вивчення його лікування та стану здоров'я» , – сказав він.

Довгоочікувана польська медична місія прибула до Тбілісі на початку липня, але й досі не оприлюднила свої висновки. Крім них, єдиними відвідувачами Саакашвілі є його мати та адвокати.

Очікується, що у жовтні Європейська комісія опублікує свій Пакет заходів щодо розширення на 2023 рік, який оцінить прогрес у ключових галузях реформ та потенційно відкриє двері для кандидатури Грузії на членство в ЄС. Проте, враховуючи стурбованість щодо поводження з колишнім президентом, Брюссель все більш несприятливо дивиться на надії Грузії на членство в ЄС, стверджує Віола фон Крамон, німецький депутат Європарламенту від партії «Зелених» і член Комітету з закордонних справ Європарламенту.