США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї РФ

Сполучені Штати не будуть вагатись у запровадженні санкцій проти Північної Кореї за постачання зброї РФ. Про це заявив речник Держдепу Меттью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Представник Держдепу нагадав, що Сполучені Штати вже запроваджували низку санкції проти КНДР та юридичних і фізичних осіб по всьому світу за допомогу Росії у війні проти України.

"Ми без вагань будемо робити це і в майбутньому" , – зазначив Міллер.

Водночас речник Держдепу додав, що він "не збирається заздалегідь обговорювати якісь конкретні дії".