ПУМБ. Чистий прибуток банку Ахметова зріс у 17 разів

Чистий прибуток Першого українського міжнародного банку (ПУМБ), що належить Рінату Ахметову, у першому півріччі 2023 року зріс у 16,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року, повідомляє Новое время.

Вона склала майже 3,68 млрд грн, повідомив ПУМБ у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий процентний дохід ПУМБ за січень-червень 2023 року зріс у 4,3 раза — до 5,74 млрд грн.

Чистий комісійний дохід збільшився на 31,5% - до 1,09 млрд грн.

У першому півріччі-2023 ПУМБ розформував 341,8 млн грн резервів, тоді як за аналогічний період минулого року він збільшив їх на 4,27 млрд грн.

Сукупний прибуток банку за перше півріччя 2023 року сягнув 4,02 млрд грн проти 78,61 млн грн за перше півріччя 2022 року.

Активи банку зросли майже на 13,74 млрд грн, досягнувши 125,71 млрд грн. Таке зростання пояснюється значним збільшенням інвестицій у цінні папери — з 12,59 млрд грн до 45,55 млрд грн, тоді як готівка та кошти в НБУ, навпаки, скоротилися в 1,7 раза — до 27,15 млрд грн.

Кредити та аванси клієнтам зросли з 43,77 млрд грн до 44,78 млрд грн, а заборгованість інших банків — на 0,64 млрд грн, до 41,27 млрд грн.

Кошти клієнтів ПУМБ за перше півріччя 2023 року збільшилися з 90,04 млрд грн до 104,08 млрд грн, тим часом капітал банку зріс з 11,08 млрд грн до 15,07 млрд грн, зокрема нерозподілений прибуток — з 3,08 млрд грн до 7,5 млрд грн.

За даними НБУ на 1 червня, ПУМБ входив до десятки найбільших банків України, посідаючи 8-ме місце серед 65 діючих українських банків за розміром активів (131,96 млрд грн). На кінець червня мережа банку налічувала 5 регіональних підрозділів і 221 відділення порівняно з 213 відділеннями на початок 2023 року.