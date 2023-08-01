В Україні змінилися правила грошових переказів через термінал - НБУ

Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 серпня, в Україні змінюються правила поповнення рахунку через банківські термінали – додалися реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій за допомогою терміналу. Ця вимога передбачає постанови НБУ від 30 червня, повідомляє Дзеркало тижня.

Іншими словами, передбачено попередню авторизацію. Тобто тепер потрібно вводити номер телефону, отримати одноразовий пароль, який потім запровадити, та отримати квитанцію.

Однак ця вимога не стосується таких оплат: