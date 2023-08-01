В Україні змінилися правила грошових переказів через термінал - НБУ
Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 серпня, в Україні змінюються правила поповнення рахунку через банківські термінали – додалися реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій за допомогою терміналу. Ця вимога передбачає постанови НБУ від 30 червня, повідомляє Дзеркало тижня.
Іншими словами, передбачено попередню авторизацію. Тобто тепер потрібно вводити номер телефону, отримати одноразовий пароль, який потім запровадити, та отримати квитанцію.
Однак ця вимога не стосується таких оплат:
- комунальних платежів – квартплата та комунальні послуги, телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона;
- оплата квитків для залізничних перевезень;
- оплата проїзду у міському та приміському транспорті;
- оплата маршрутних пасажирських перевезень;
- поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду у міському та приміському транспорті;
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.