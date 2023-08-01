Стало відомо, скільки українців уже отримали гранти "єРобота"

Сім тисяч громадян України вже отримали гранти від держави для відкриття власної справи в межах урядової програми "єРобота". Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє Укрінформ.

Вона нагадала, що для розвитку в Україні підприємництва було ініційовано грантову програму "єРобота":

"Це можливість отримати грант трьох видів: на розвиток або створення власного бізнесу; грант на переробні підприємства, що передбачає отримання восьми мільйонів гривень; грант для створення або розвитку власної теплиці або саду".

Урядовиця уточнила, що на мікрогранти на розвиток або створення власного бізнесу зголосилися 26 тисяч людей, а майже 7 тисяч уже їх отримали.

"Ці люди створили вже понад 15 тисяч робочих місць. Вони отримали від держави сукупно 1 мільярд протягом року, кожен у різний час" , - підкреслила заступниця міністра.

При цьому, додала вона, отримувачі гранту, які вже запустили власний бізнес, сплатили майже 400 мільйонів гривень податків до державного бюджету.