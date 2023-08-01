США про безпілотники у Москві: Не заохочуємо Україну завдавати удари по РФ

Держдеп Сполучених Штатів прокоментував удари безпілотників по Москві, які сталися у ніч на 30 липня. Свою реакцю про це висловив речник Держдепу Меттью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання, чи підтримують США слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що повернення війни "до її символічних центрів" в Москві – це "неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", Міллер заявив, що він "не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри".

"Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати удари за межами кордонів України. Але, як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну" , – наголосив представник Держдепу.

Він також нагадав, що "саме українська цивільна інфраструктура є мішенню" росіян, і "це українських цивільних вбивають у цій війні", коли РФ б'є по школам, лікарням і багатоквартирним будинкам.